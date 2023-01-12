iKala收購康坦數位行銷 強化布局AI網紅行銷市場

跨國 AI 公司 iKala 今 (12) 日宣布收購台灣數位行銷公司康坦數位行銷 (KONTENT)，強化旗下 AI 網紅行銷服務 KOL Radar 的成長動能，這次收購將以 iKala AI 網紅數據行銷軟體即服務 (SaaS)KOL Radar、一站式網紅行銷服務能量，結合康坦數位行銷的深度內容產製服務，鞏固垂直整合的競爭優勢。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，隨著全球消費者行為與注意力轉移、創作者經濟加速崛起，看好網紅行銷產業發展與市場需求成長，認為康坦的加入將讓 iKala 增強 AI 科技、數據及網紅行銷服務整合綜效，為我們在亞洲的現有和未來客戶帶來更多成長，同時加快擴增 KOL Radar 跨境網紅行銷服務動能。

iKala KOL Radar 運用獨家 AI 技術以及大數據分析，提供網紅篩選與合作、數據追蹤、成效評估等一站式服務，iKala 說，網紅數據庫在 2022 年底已正式擴張至超過 100 萬筆跨國網紅名單，這次收購康坦數位行銷更彰顯擴張服務能量的決心。

康坦數位行銷是台灣數位行銷公司，專注提供網紅行銷、數位廣告投放、內容製作與策劃，康坦數位行銷 CEO 陳世凱表示，很期待接下來能與 iKala 攜手強化市場布局，並以 AI 數據力加深康坦既有的網紅行銷服務經驗，共同為更多不同類型的企業提供最全面且數據化的網紅行銷服務。

根據 Influencer Marketing Hub 指出，全球網紅行銷市場規模已在 2022 年成長到 164 億美元 (約新台幣 5036 億元)，更將在 2028 年成長至 849 億美元 (約新台幣 2.6 兆台幣)。