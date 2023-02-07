〈台股盤後〉台塑四寶強勢穩盤 指數守住15400點關卡

台股今 (7) 日量縮高低振盪百點，電子族群走勢疲軟，台塑四寶營收公布前夕扮演撐盤角色，中鋼、台泥走堅，指數終場小漲 8.09 點，上漲 0.05%，報 15400.91 點，守住 15400 點關卡，成交量則收斂至 1875.87 億元。

電金權值股方面，聯發科跌 1.92% 面臨年線保衛戰，台積電下跌 0.57%，鴻海下跌近 1%；不過，傳產族群表現優異，台塑化、南亞、中鋼、台泥上漲 1.% 以上，台塑、台化、亞泥皆在平盤之上。

高價股方面，創意成 MSCI 季度調整熱門人選，大漲 5.4%，譜瑞則上漲 4.97%，祥碩漲 3.5%，矽力、精測皆漲逾 2%，世芯漲 1.7%，反觀力旺下跌 2.3%，信驊下挫 1.46%，緯穎、和泰車下跌 1% 以上。

儘管大盤震盪，盤中仍有零星個股點火，生技族群表現強勁，保瑞亮燈漲停、和康生漲 5.68%、高端、台康生漲逾 4%，其他個股包括智邦也漲逾 6%、神準 5.58%，聯亞、中探針、閎康、系微漲超過 5%。

展望後市，法人認為，美國非農就業數據出乎意外強勁，市場憂心聯準會升息力道難以減緩，目前終端需求仍疲軟，加上美國仍處在升息循環中，應留意科技股漲多後，短線震盪恐震盪。