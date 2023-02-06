群光1月營收雙減 全年拚成長

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收，適逢農曆新年、工作天數減少，單月營收降至 70.89 億元，月減 17.25%、年減 28.6%，不過在多元產品組合優化下，今年全年營收有望年增高個位數。

展望今年，群光非 PC 營收占比已經高達 57%，因此在 NB 市場逆風的狀態，加上多元產品組合，今年將維持高個位數成長。

法人分析，第一季受農曆新年假期、景氣衰退疑慮及 NB 市場仍處於庫存修正期影響，全年營收先蹲後跳，第一季應是底部，第二季反轉向上，第三季則如往常為營收高點。

群光表示，AI 影像產品應用領域廣泛，今年策略著重開發高毛利產品組合，將研發與產能資源調配至高毛利產品，以及受惠歐美國防授權法 NDAA 轉單效應，預期今年視訊監測產品將大幅成長。

此外，今年車用影像產品、運動攝影機、視訊會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，今年的營收預期也將有明顯成長。

群光去年前三季每股純益 7.88 元，法人預估，去年獲利水準有望超越市場預期，挑戰賺回一個股本，現金配息率為 7 成以上。

群光去年受惠 AI 影像產品及網通產品強勁需求，帶動整體營收成長 8%，加上著重開發高附加價值的產品組合，獲利表現亮眼，其中鍵盤方面，去年 2-in-1 裝置鍵盤、背光 NB 鍵盤與電競鍵盤等高單價產品成長不俗，因此 NB 面臨庫存調整時，仍推動鍵盤獲利持續成長。

影像模組方面，因解析度規格大多由 HD 提升至 FHD 或以上，且客戶大多要求窄邊框設計，去年產品單價亦大幅提升，明顯有益於獲利。