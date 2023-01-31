面板雙虎攻歐洲市場 達擎、方略電子進軍ISE

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 旗下小金雞、轉投資事業搶進歐洲市場商機，達擎、方略電子 (PanelSemi) 皆參展 2023 歐洲整合系統展 (ISE)，其中，友達旗下達擎首度展出智慧企業解決方案，瞄準未來工作型態商機，方略電子則展出應用第三代顯示技術的可撓式柔性顯示器。

達擎是友達 2021 年初獨立分割的 100% 子公司，主攻教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，並提供市場全方位的智慧顯示解決方案，友達表示，達擎在 ISE 將以協助企業強化團隊協作、最大化提升工作場所的空間管理效率為主軸，展出智慧辦公空間、空間管理、會議協作和沉浸體驗等解決方案。

達擎總經理廖世宏指出，達擎作為商業與工業顯示器的領導者，將首度在 ISE 展出高度整合的能力，並以全方位解決方案應用於不同的市場需求，也期待透過參展吸引更多潛在合作夥伴、促成更多合作商機。

達擎這次展出包含智慧行動辦公艙解決方案、會議空間管理解決方案 XpacePlus、65-85 吋企業系列多功能互動式觸控顯示器、130 吋 LED 顯示屏等產品。

方略電子則是由永齡基金會、群創投資成立，方略電子說，這次在 ISE 展出的可撓式柔性顯示器擁有最先進的主動式矩陣 Mini/Micro LED 技術、卓越節能省電性能，可望滿足國際市場對高質量顯示器的需求。

方略電子副總經理張中星表示，2023 年方略電子將從國際專業展出發，拓展海外商機，這次 ISE 將與全球合作夥伴 Lang AG 共同展出，同時也是方略電子進軍歐洲的重要時刻。