美時血癌學名藥正式在美銷售 目標2024年拓展至90國

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (5) 日宣布，旗下血癌用藥 Lenalidomide 4 種劑量已獲美國 FDA 最終審查核可，將正式在美國上市銷售，目標 2024 年要將業務拓展至全球超過 90 個國家。

美時血癌用藥 Lenalidomide 繼今年初於歐洲 14 個國家成功上市後，順利進軍美國，將是美時史上最大產品上市。Lenalidomide 是美時第一個在台自行研發生產的癌症用藥，目前已在 42 個國家成功上市。

美時董事長 Róbert Wessman 表示，公司主力產品 Lenalidomide 版圖再下一城、成功在美上市，成為全球癌症用藥領先者。

Lenalidomide 是美時下半年營運重點，由於與原廠簽訂保密協定，無法透露出貨量與銷售額，不過在藥品銷售挹注下，預估全年營收年增幅有望接近 10% 或超標，毛利率則維持 50% 以上。

另外，美時癌症用藥 Midostaurin 軟膠囊也在日前獲得美國暫定審查核可，將依最終結果準備上市相關程序，搶攻 25 億元商機。Midostaurin 軟膠囊為諾華 Rydapt 軟膠囊的學名藥，主要適應症為治療多種血液惡性疾病，包含急性骨髓性白血病。