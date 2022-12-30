數位部商用衛星通信頻率首波2業者申請 最快Q1完成審查

數位部今 (30) 日發布新聞稿表示，首波開放電信事業申請商用衛星通信頻率在 12 月 30 日屆期，共計有 2 家業者提出申請，分別是隴華電子 (2424-TW) 股份有限公司、愛爾康資料處理股份有限公司，將在明年第 1 季進行審查作業。

數位部表示，根據 2 家業者提供的申請文件，隴華電子規劃與休斯 (Hughes) 合作，採用歐洲衛星 (Eutelsat)，提供陸地固定地點、船舶衛星通信服務，愛爾康則規劃與歐洲 SES 衛星業者合作，使用 O3b 衛星，提供陸地固定地點、船舶、航空器衛星通信服務。

數位部指出，衛星通信有涵蓋範圍廣闊的優勢，期望藉此能加強海上、離島、山區等地區的訊號涵蓋，並作為公眾電信網路備援、確保通訊網路在各種緊急狀況發生時，仍可透過同步或非同步軌道衛星運作，增進我國通傳網路韌性，此外，也可作為降低普及通訊服務成本的選項、提供航空器及船舶寬頻服務等。

數位部目前已成立衛星固定通信用無線電頻率審查會，預計明 (2023) 年 1 月起對 2 家業者的申請資格、網路設置與營運構想等事項，會同通傳會進行審查，以落實消費者權益、維護資通安全及確保國家安全，最快明年第 1 季完成審查作業，可望開啟我國衛星通信服務發展新頁。