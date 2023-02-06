盤中速報 - 大江(8436)急拉2.23%報205.5元，成交2,462張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.23%，06日10:08報205.5元，成交2,462張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價上漲14.29%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.38%。櫃買指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+649 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：+81 張
  • 自營商買賣超：+599 張
  • 融資增減：+450 張
  • 融券增減：-23 張

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