盤中速報 - 大江(8436)急拉2.23%報205.5元，成交2,462張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.23%，06日10:08報205.5元，成交2,462張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲14.29%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.38%。櫃買指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+649 張
- 外資買賣超：-31 張
- 投信買賣超：+81 張
- 自營商買賣超：+599 張
- 融資增減：+450 張
- 融券增減：-23 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.26%
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原投組報酬率
+5.23%
$10,523
投組標的成分
40%
2482
20%
3558
20%
4763
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6104
10%