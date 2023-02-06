盤中速報 - 明基材(8215)急拉2.15%報35.65元，成交730張

明基材(8215-TW)近5分K漲速2.15%，06日09:54報35.65元，成交730張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
明基材(8215-TW)近5日股價上漲9.03%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.28%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,377 張
- 外資買賣超：+4,303 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+71 張
- 融資增減：-352 張
- 融券增減：+29 張
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