科技巨頭財報黯淡 分析師：顯示數位廣告市場仍未好轉

去年在全球景氣低迷衝擊下，不少依賴廣告的公司面臨預算縮減和股價暴跌的困境，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 和 Snap(SNAP-US) 本週公布的財報顯示，數位廣告市場至今仍未走出陰霾。

廣告業前景與經濟密切相關，在全球經濟前景不確定性續增的情況下，許多廣告商已削減廣告預算，以因應高通膨和經濟衰退衝擊。

Alphabet 週四的財報顯示，今年第四季廣告收入下降，低於華爾街預期。作為全球最大數位廣告平台，這樣的業績表現令投資人感到意外。

Insider Intelligence 分析師 Evelyn Mitchell 表示，對於像谷歌這樣企業規模和影響力大的公司來說，出現令人失望的結果，意味著廣告業不會在一個季度內好轉。

Snap 日前也表示，由於廣告部門不佳和充滿挑戰的經濟環境，預計本季營收將下滑多達 10%。執行長 Evan Spiegel 表示，廣告商對支出非常謹慎，以便能夠快速應對環境中的任何變化。

另外， Meta 也指出，金融服務和科技業廣告支出減少，是營收下跌的原因之一。Meta 財務長 Susan Li 表示，在整體經濟持續不穩定的情況下，現在就判斷今年前景還為時尚早。

Meta 全球業務集團副總裁 Nicola Mendelsohn 表示，廣告商普遍對來年持謹慎樂觀的態度。Mendelsohn 也表示，若按地區劃分，廣告商更看好美國市場，而對歐洲市場情緒相對較差，並認為中國顯示出改善跡象，儘管在中國重新開放情況下未來仍不明朗。