經濟部工業局助攻 富強鑫切入NIKE供應鏈

經濟部工業局為強化我國智慧機械輸出國際能力，自 109 年起推動智慧機械產業智慧升級計畫，截至去年底共輔導補助 33 家機械及工具機設備業者，其中，工業局今 (4) 日表示，富強鑫 (6603-TW) 是亮點案例之一，該公司在本計畫資源支持下，成功開發運動鞋底塑膠射出成型的智慧製造解決方案，並切入 NIKE 的國際供應鏈，取得上億元訂單。

工業局透過此計畫，協助廠商通過國際級客戶嚴格驗證 (β-site)，成功切入歐、美、日航太、半導體、機器人、運具大廠、新南向國家 PCB、金屬加工、醫療、橡塑膠大廠的高階製造國際供應鏈，初估新增訂單金額約新台幣 30 億元。

富強鑫切入 NIKE 國際供應鏈，協助全球最大鞋廠在肺炎疫情、俄烏戰爭等外部考驗下，打造能夠少量多樣的客製化產線，並維持全球最大運動鞋品牌的領先地位。

工業局說，富強鑫是台灣塑膠射出機的領導廠商，在本計畫中，包含整合產線通訊協定、透過感測器擷取資訊、建置供應鏈廠商整合平台、運用雲端應用服務，並將業界獨步的微發泡關鍵技術導入塑膠射出製程，實現產製優質球鞋所需具有的輕量化、高彈性與低變型，強化高階智慧製造能量、擴展跨域智慧服務面向。

富強鑫執行長王俊賢表示，感謝政府運用計畫資源協助富強鑫通過國際客戶嚴格的β site 驗證，同時獲得業界肯定，並再成功輸出數十台智慧化設備，銷售額已達 2 億元，也擴大與客戶合作機會，預估 3 年後的銷售額，將向上攀升超過 25 億元以上。