熱搜第一！微信史詩級更新 網友：工作生活能分開了

中國媒體周五（3 日）實測發現，微信已推出被網友稱為「史詩級」的功能：開放用戶使用同一手機號註冊輔助賬號！這項消息也迅速登上微博熱搜榜第一。

據《深圳商報》報導，用戶該如何註冊微信「小號」呢？用戶可點進 「我 - 設置 - 切換賬號」，選擇「添加賬號」，再點擊「註冊新賬號」，在註冊方式中選擇「通過當前微信的手機號輔助註冊」。用戶輸入微信綁定的手機號碼進行安全驗證，後續按照提示，最後輸入微信密碼，即可完成註冊。

值得注意的是，用戶欲註冊輔助賬號，微信號需符合以下兩個條件：微信號註冊時長滿兩年以上，且微信號最近一年內沒封號紀錄。另外，用戶註冊新賬號，需要將微信升級到最新版本。

輔助賬號與原微信賬號在聊天、通訊錄、朋友圈等基礎功能均無差異。

另外，輔助註冊的微信號，並未要求用戶綁定手機號和實名認證，所以用戶需要把微信號和微信密碼記下來，忘記密碼後就無法找回了。

網友紛紛對這項消息提出看法，包括「對於微信來說，算是史詩級升級了」、「工作號跟生活號可以分開了」。

不少網友在社交媒體上說，微信已經「全量」（全面）開放使用「同一手機號註冊輔助賬號」的功能。對此，據《觀察者網》報導，接近騰訊知情人士透露，該功能目前處於灰度測試狀態，「還沒全量」。

騰訊去年第 3 季財報顯示，截至去年 9 月末，微信與 WeChat 合併月活達 13.09 億，較一年前增加 3.7%。數量上來看，微信仍延續成長趨勢，第 3 季單季 MAU 較前季淨增 980 萬。