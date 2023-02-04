〈貴金屬盤後〉非農重燃Fed鷹派升息恐慌 金價重挫近3%本周收黑

黃金期貨周五 (3 日) 重挫 2.8% 並跌破每盎司 1900 美元整數關卡，因當天公布的 1 月非農就業報告意外強勁，投資人擔憂聯準會 (Fed) 可能鷹派升息，美元和美債殖利率均上揚，導致以美元計價且不孳息的貴金屬受打壓。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 54.20 美元或 2.8%，收在每盎司 1879.60 美元，為 1 月 10 日以來最低點。

黃金期貨本周共下跌 2.7%，創 2021 年 6 月 17 日以來最大跌幅。

美國 1 月非農就業新增 51.7 萬人，遠勝市場預估的 18.7 萬，失業率從 3.5% 降為 3.4%，是 54 年低點。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 形容，Fed 決策小組「聯邦公開市場委員會」(FOMC) 現在就像「拿到繼續升息的許可證」。

美元跳升，追蹤美元兌一籃子主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 1.2% 至 102.92。這導致以美元計價的黃金對海外買家來說較不具魅力。

升息不利於黃金，因升息會讓債券殖利率上揚，導致持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

GoldNewsletter 編輯 Brien Lundin 說，非農就業報告顯示 Fed 還會升息不只一次，黃金周五跌得比股市重得多，是因為黃金過去幾個月特別強，許多嚐到甜頭的人選擇獲利了結。

之前投資人押注 Fed 快走到升息循環的終點，引導美元和美債殖利率走低，使黃金今年來仍有將近 3% 的累積漲幅。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，歐美英三大央行本周的升息決議，帶動美元從近期谷底翻漲 2%，使得在 Fed 決策會議前就被超買的黃金遭遇獲利了結賣壓。

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