全球最大退休基金連4季虧損 創20年來最長紀錄

全球最大的日本政府退休金投資基金 (GPIF) 周五 (3 日) 發布報告連續第 4 季虧損，創下 20 年來最長的連跌紀錄。

這家全球最大的退休基金在 2022 年最後三個月的投資損失了 0.97%，相當於 1.85 兆日元或 143 億美元。

一連串的單季虧損創下該退休基金自 2003 財年連續 4 季出現虧損以來最長的虧損期間。

GPIF 表示，其最大損失來自其外國債券持有量，下降了 5.3%，而國內債券投資下降 1.7%。雖然對外國股票的投資略有下降，但它的國內股票投資組合成功上漲了 3.2%。

這使得 GPIF 本財年前 3 季的累計虧損幅度達到 3.71%，合 7.32 兆日元。該基金報告，2021 財年獲利為 5.42%，相當於 10 兆日元。它的總資產現在總計 189.9 兆日元。

GPIF 在 2022 年前三個月虧損是 2 年來的第一個單度，因為它在美國開始升息、股市波動和一些與俄羅斯相關的資產方面舉步維艱。

最近一季，美元價值大幅下跌，兌日元的匯率損失打壓了該基金的外國資產價值。

日本央行 (BoJ) 在去年 12 月意外擴大 10 年期日本政府債券殖利率的目標區間，引發全球債券和股票拋售。

日本央行一直是全球主要央行中的異類，它奉行利率為 -0.1% 的「極度寬鬆」擴張性貨幣政策。