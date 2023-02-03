〈台幣〉外資續挺股匯有撐 小貶收29.72元 本周狂升6.48角

受美元止跌回升影響，亞幣普遍走軟，台北股匯市激情也降溫，新台幣匯率終止連 4 升，今 (3) 日一度貶至 29.752 元，但外資持續買超台股，新台幣貶勢有限，終場小貶 2 分，收在 29.72 元，台北及元太外匯市場總成交值 21.675 億美元。

新台幣周線連 5 漲，本周累計強升 6.48 角或 2.13%。

新台幣兌美元匯率兔年開紅盤以來，幾乎日日強升，並衝破 30 元整數大關，熱錢不斷流入，加上美國聯準會昨天拍板將升息幅度降至 1 碼，符合市場預期，因此掀起一波亞洲股匯市瘋狗浪。

不過，台北股匯市今天走勢震盪，新台幣兌美元匯率最低來到 29.752 元，貶值 5.2 分，但隨著股市回穩翻紅，新台幣貶勢也收斂，終場收在 29.72 元，貶值 2 分，台北外匯市場成交值 14.22 億美元，元太外匯市場成交值 7.455 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數反彈 0.83%，歐元回跌 0.86%，韓元也驟貶 0.74%，新加坡幣貶值 0.45%，人民幣貶值 0.34%，新台幣小貶 0.07%，在亞幣中仍相對有撐，日元則小幅升值 0.03%。

台股今日開低，電子、金融權值股早盤湧現賣壓，指數一度挫逾 90 點，但隨著台積電回穩，帶動大盤跌勢收斂，終場翻紅小漲 7.5 點，收在 15602.66 點，續創逾 7 個月以來收盤新高。外資加碼買超 115.99 億元，寫下連 14 買紀錄，累計買超金額達 2503 億元。