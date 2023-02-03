〈台股盤中〉漲多拉回量縮整理 多方守15500點

美股科技股昨日再度強漲，台積電 ADR 也上漲 2%，不過，並未驅動台股今 (3) 日再度見到強漲行情，加權指數在站穩 15500 點後，陷入平盤下整理，盤中跌點約 50 點，預估成交值縮至 2400 億元左右，新台幣則轉為貶值約 3-5 分，法人認為，目前行情處強彈後的健康整理。

短線漲多族群今日處整理態勢，早盤全新大跌近 4%，穩懋、宏捷科均跌逾 1%。

ABF 載板三雄中，欣興、南電和景碩均跌超過 2%，同欣電也跌 2%。

由於台積電開平盤後上下整理，半導體族群同處狹幅盤整，天鈺跌 3%，力積電跌近 2%，聯電同樣在盤下整理。

不過，今日多頭快速轉向 USB IC 設計相關題材，激勵創惟強攻漲停，反映將迎來下半年蘋果 Type-C 商機，通嘉也大漲 7%，鈺創漲半根停板，偉詮電漲 2% 之上。

從個股來看，仍有不少各自表現，建榮、和康生漲停，泰茂、百達 - KY 漲超過 8%，虹堡、巨有科技、立益物流、晶焱和晟銘電等均漲半根停板上下，雲品、晉弘、永彰和界霖等均漲 4% 左右。

元大投顧指出，漲多難免修正，從技術面來觀察，台股開紅盤缺口 14945 至 15291 點是此次多頭的觀察重點，未封閉前皆有望沿續多方氣勢，且 1 月至今指數沿 5 日線向上走高，極短線可運用 5 日線做為參考依據。

另一方面，櫃買指數已呈現連 6 紅，相對加權指數強勢，不宜出現帶量長黑 K 線破壞結構，在長黑 K 線未出現前，多方可望持續聚焦。