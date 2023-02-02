台股站上15500點 外資連13日狂買 三大法人買超237.11億元

美國聯準會 (Fed) 升息 1 碼符合市場預期，熱錢積極匯入台北股匯市，台股今 (2) 日在半導體、元宇宙概念股拉抬下，一度站上 15600 點關卡，加權指數終場上漲 175.03 點，收在 15595.16 點，創逾 7 個月新高，成交值放大至 2718.26 億元。三大法人合計買超 237.11 億元，其中外資大買 225 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天續挺台股，加碼買超 225.36 億元，為連續第 13 個交易日買超；投信續買 14.11 億元，為連 4 買；自營商賣超 2.37 億元，終止連 8 買。三大法人合計買超 237.11 億元。

半導體族群今天匯集資金，權王台積電終場上漲 1.89%，收在 540 元，聯電也有 2% 以上的漲幅，收盤站上 50 元關卡，聯發科股價勁揚超過 3%，終場收 746 元。

臉書母公司 Meta 首季財測樂觀，並將擴大買回庫藏股，激勵盤後股價飆漲近 20%，帶動元宇宙概念股重聚人氣，宏達電應聲衝上漲停板，達 66.9 元，同集團建達、全達、立衛均亮燈漲停，威盛、威鋒電子也強漲逾半根停板。

IC 設計族群成為多頭指標，創意直奔漲停價 864 元，改寫新天價，瑞昱、義隆、智原、鈺創、驊訊、新唐等均漲勢凌厲。AMD 公布上季財報優於預期，激勵概念股信驊股價大漲逾 5%，以 2275 元擠下大立光榮登股王寶座，力旺、譜瑞 - KY、祥碩、世芯 - KY 也有 4-6% 的漲幅。