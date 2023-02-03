中國商務部︰全球經濟衰退風險升高 外貿環境極其嚴峻

中國商務部對外貿易司司長李興乾周四（2 日）表示，全球經濟衰退風險升高，外需成長動能明顯減弱，中國外貿環境極其嚴峻。

《中國證券報》報導，李興乾說，今年全球經貿形勢變得極其嚴峻，下行壓力明顯加重。我國外貿領域的主要矛盾，從去年的供應鏈受阻、履約能力不足，轉變為外需疲弱、訂單減少，這是一個重要變化。

他指出，今年要以更大力道推動「穩規模優結構」，要穩定出口對中國經濟的支撐作用，精心服務好外貿企業主體，調整政策，協助企業降本增效。

談及促消費，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，要延續春節消費良好勢頭，立足第 1 季，著眼全年，加強工作統籌謀劃，具體措施包括以下幾點：

一是繼續強化政策引領。要確保政策落實，並根據今年新形勢，聚焦汽車、家居等重點領域，提出新政策，把政策成效發揮到最大。

二是謀劃重點活動，激發市場活力。把今年確立為「2023 消費提振年」，以此為主線，統籌展開全國性消費促進活動。

三是繼續改善平台載體，持續發力。「在城市這塊，深化國際消費中心城市建設，擴大智慧商店、智慧商圈保障作用，進一步提升一刻鐘便民生活圈給大家帶來的生活便利性，多渠道增加優質供給。當然，縣域商業建設依然是其中的一個重點。」

在吸收外資方面，商務部外國投資管理司負責人孟華婷則表示，目前中國吸收外資仍有很多有利因素。一是中國經濟成長前景佳；二是中國市場對外資的「磁吸力」持續增強；三是政策效應持續顯現；四是跨境往來更加便捷。