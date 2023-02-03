盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.37%報103.0元，成交316張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.37%，03日09:09報103.0元，成交316張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲11.05%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲3.13%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,835 張
- 外資買賣超：-460 張
- 投信買賣超：+1,524 張
- 自營商買賣超：+771 張
- 融資增減：+123 張
- 融券增減：+196 張
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+19.01%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
5258
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20%
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