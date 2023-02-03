盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.19%報761.0元，成交522張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.19%，03日09:13報761.0元，成交522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲0.75%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.56%。台灣加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+415 張
  • 外資買賣超：+136 張
  • 投信買賣超：+286 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：-63 張
  • 融券增減：-8 張

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