盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.19%報761.0元，成交522張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.19%，03日09:13報761.0元，成交522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲0.75%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.56%。台灣加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+415 張
- 外資買賣超：+136 張
- 投信買賣超：+286 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：-63 張
- 融券增減：-8 張
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