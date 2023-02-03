盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.26%報81.5元，成交7,006張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.26%，03日09:08報81.5元，成交7,006張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬海(2615-TW)近5日股價上漲6.79%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.4%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,734 張
  • 外資買賣超：+1,918 張
  • 投信買賣超：+834 張
  • 自營商買賣超：+982 張
  • 融資增減：-2,529 張
  • 融券增減：-454 張

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