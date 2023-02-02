盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.88%報106.0元，成交1,342張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.88%，02日09:14報106.0元，成交1,342張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲10.53%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲3.27%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,965 張
  • 外資買賣超：+769 張
  • 投信買賣超：+1,368 張
  • 自營商買賣超：+828 張
  • 融資增減：-480 張
  • 融券增減：+173 張

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