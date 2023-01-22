〈兔年產業景氣前瞻〉建廠放緩衝擊需求 鋼構廠爭取兩類型訂單拚成長

國內鋼構市場受到科技業建廠力道放緩影響，需求同步轉弱，不過，大樓用鋼需求仍穩，加上公共工程標案陸續開出，業者均積極爭取訂單，力保今年業績成長。

長榮鋼 (2211-TW) 表示，短期鋼構市場受到景氣轉向及通貨膨脹物價成本高漲影響下，部份建廠工程業主改採觀望態度，降低成本支出延後發包，鋼構需求量已較趨緩。

但長榮鋼看好，目前公共工程如台中巨蛋體育館、新竹寶山鋼橋案、嘉義市區鐵路高架化計畫及國道 1 號林口交流道改善工程等案陸續公開招標，加上市場商辦及都更持續推動下，將填補部份因景氣變化造成的產能缺口，鋼構市場仍維持一定的量能。

中鋼構 (2013-TW) 同樣直言，面對全球通膨、庫存去化壓力，相較前兩年，目前能見度相對縮短，尤其廠房用鋼同樣因電子科技業景氣走弱，放慢擴廠速度，預期會看到修正。

不過，中鋼構認為，大樓用鋼需求仍穩，尤其都會區 A 級商辦開發案趨勢遽增，爭取興建指標性個案，另一方面，冷鏈物流廠、危老及都更重建等案子持續開出，將支撐鋼構需求、彌補建廠鋼構訂單衰退，力保業績不衰退。

而相較上述兩家業者，世紀鋼 (9958-TW) 對今年鋼構市場看法相對樂觀，公司認為，除房地產活絡外，科技廠房持續建廠仍是趨勢，預期鋼構業務今年仍能維持榮景。