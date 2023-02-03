盤中速報 - 科妍(1786)急跌-2.19%報58.3元，成交49張

科妍(1786-TW)近5分K跌速2.19%，03日09:07報58.3元，成交49張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

科妍(1786-TW)近5日股價上漲13.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.16%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+570 張
  • 外資買賣超：+513 張
  • 投信買賣超：+75 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-87 張
  • 融券增減：-48 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.50%

$12,750

原投組報酬率

+20.37%

$12,037

投組標的成分

  • 40%

    虹堡

    5258

  • 20%

    詮欣

    6205

  • 20%

    智原

    3035

  • 10%

    耀勝

    3207

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞