盤中速報 - 科妍(1786)急跌-2.19%報58.3元，成交49張

科妍(1786-TW)近5分K跌速2.19%，03日09:07報58.3元，成交49張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
科妍(1786-TW)近5日股價上漲13.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.16%。台灣加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+570 張
- 外資買賣超：+513 張
- 投信買賣超：+75 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：-87 張
- 融券增減：-48 張
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AI優化後報酬率
+27.50%
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原投組報酬率
+20.37%
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投組標的成分
40%
5258
20%
6205
20%
3035
10%
3207
10%