買氣旺！美企1月買回庫藏股1320億美元 創歷年同期紀錄

即使衰退警鐘震耳欲聾，聯邦政府磨刀霍霍將課稅，都無法澆熄企業對買回自家股票的熱情，今年 1 月授權的庫藏股金額累積達到 1320 億美元，刷新歷年 1 月的歷史紀錄。

畢潤宜公司 (Birinyi Associates) 的資料顯示，今年 1 月的金額增為去年同期的三倍，也比原來的 1 月紀錄高逾 15%。

愈來愈多跡象顯示，隨著美國企業就要脫離財報低谷，他們對庫藏股的需求也跟著增溫，摩根士丹利替企業執行庫藏股的交易員透露，上周的訂單增加 5%。再加上散戶以及量化基金買盤助陣，標普 500 指數過去四周當中已有三周上漲。

然而，在美國聯準會 (Fed) 大舉升息下，企業大買自家股票似乎是大膽的現金配置行為，但在企業削減各種支出的環境中，卻成了讓投資人感到安心的訊息。

畢潤宜研究主任 Jeff Rubin 說：「在企業高層看法普遍悲觀的情況下，企業買回庫藏股的消息格外令人振奮。但還是要看企業怎麼執行，我們將得密切留意他們確實買回的規模。如果確實執行，對市場會是利多。」

企業歷年 1 月授權的庫藏股金額，來源: Birinyi Associates

1 月最大規模的庫藏股計畫來自雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)，該公司宣布買回 750 億美元股票，占了總額一半以上。然而就算剔除雪佛龍，1 月的庫藏股總規模仍有 570 億美元，只比三個年份低。

雪佛龍的大動作引來白宮批評，白宮呼籲企業把更多錢用在提高生產，而非回饋股東。為了抑制企業買股意願，美國今年開始推對庫藏股徵稅 1%。

企業庫藏股可望為四面楚歌的美股多頭捎來少見的好消息。高盛分析師 David Kostin 等去年 11 月預測，美企今年庫藏股規模將減少 10%，在經濟步入衰退的情境下，庫藏股規模會減少 40%。

企業庫藏股活躍的表現，和財報季的低氣壓形成對比，企業主願意在經濟展望不明的時候買進自己的股票，等於對自家公司投下一張信任票。

過去經濟不景氣時期，企業通常會減少庫藏股計畫，以保有手頭現金。但這次情況不同，當標普 500 指數去年壟罩在經濟衰退的擔憂之中，企業並未縮手，反而砸下 1.26 兆美元買回股票，刷新紀錄。

AllianceBernstein 機構解決方案主管 Inigo Fraser Jenkins 說：「在疫情爆發以前的十年裡，企業已經是 (股票買盤) 最大的來源，需求遠超過投資人。由於經濟成長放緩，企業不太可能維持原本的買盤力道，但我們認為庫藏股需求仍強。」