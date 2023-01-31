維持最高警戒！世衛宣布：新冠疫情仍是「國際關注公衛事件」

世界衛生組織（WHO）周一（30 日）宣布，儘管新冠肺炎疫情可能接近轉折點，但目前疫情仍構成「國際關注公衛事件」（PHEIC），這是 WHO 最高級別警戒。

WHO 緊急委員會在上周五召開第 14 次會議，討論新冠疫情是否繼續構成「國際關注公衛事件」。WHO 在聲明中說，委員會已向秘書長譚德塞提出一系列建議，譚德塞採納建議，並於當天宣布新冠疫情仍是「國際關注公衛事件」。

WHO 在聲明中表示，譚德塞「認同委員會的觀點，亦即 COVID-19 疫情可能處於一個過渡時期，並重視委員會的建議，必須小心度過這段時期，減少可能的負面後果」。

委員會成員關切疫情帶來的風險，因為新冠肺炎與其他呼吸道傳染病相比，死亡人數仍高，且中低收入國家與全球高風險群體的疫苗覆蓋率仍顯不足，新變種病毒是否現蹤仍面臨不確定性。

委員會表示，疫情可能正接近轉折點，但仍是危險傳染病，能對人類健康和各國衛生系統造成重大損害。儘管民眾感染新冠肺炎病毒或接種疫苗可能有助於實現全球更高群體免疫，並限制發病率和死亡率帶來的影響，但在可預見的未來，新冠肺炎病毒仍是一種在人類和動物中長久存在的病原體。

2020 年 1 月 30 日，WHO 宣布將新冠疫情列為「國際關注公衛事件」。根據具有約束力的國際條約《國際衛生條例》，「國際關注公衛事件」需符合三項標準：嚴重、突發、異常或意外；可能跨越國界傳播；可能需要協調一致國際反應。

截至目前，WHO 一共宣布七次「國際關注公衛事件」，分別為 2009 年 H1N1 流感疫情；2014 年脊髓灰質炎疫情；2014 年西非伊波拉病毒疫情；2015~2016 年茲卡病毒疫情；2018~2019 年剛果伊波拉疫情；2020 年新冠疫情；2022 年猴痘疫情。