台新冠肺炎何時降級？指揮中心：以5、6月為努力方向

日本政府預計 5 月 8 日將 COVID-19 降至與流感同等級，雖然世界衛生組織 (WHO) 開會決議維持「全球最高警戒」不變，但疫情指揮中心發言人莊人祥今 (1) 日指出，台灣新冠肺炎目前仍以 5 至 6 月降級、改類為努力方向。

日本政府正式拍板，將在黃金周假期後的 5 月 8 日調降新冠肺炎的法律地位，降至與季節性流感等常見傳染性疾病相同的第 5 類；美國總統拜登通知國會，他將在 5 月 11 日結束因應新冠疫情而宣布的公共衛生和國家緊急狀態；不過，WHO 開會決議，COVID-19 仍維持「全球最高警戒」的級別。

各界關注 WHO 決議是否影響台灣開放腳步，莊人祥回應，雖然警戒沒有解除，但 WHO 當天會議已提及現在是疫情轉折點，而台灣的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例也是 6 月底屆期，指揮中心將持續以 5 至 6 月降級、改類為努力方向，6 月的可能性較大。

關注國內 COVID-19 疫情，根據指揮中心最新統計，今天新增 31501 例本土個案，以及 300 例境外移入；另確診個案中新增 48 例死亡。

指揮中心持續鬆綁防疫措施，自 2 月 7 日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間篩檢時機，取消外出須有 2 天內快篩陰性結果規範，改為自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢。

指揮中心說明，配合防治政策調整，入境者快篩試劑自由領取劑數自 2 月 7 日零時 (航班表定抵台時間) 起，由 4 劑調整為 1 劑，確診者密切接觸者也自 2 月 7 日起 (確診者隔離起始日) 同步調整為發放 1 劑。