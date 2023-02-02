〈台幣〉熱錢席捲亞洲 勁揚2.65角收29.7元 攀逾7個月新高

新台幣終場勁揚2.65角收29.7元。(圖：AFP)
新台幣終場勁揚2.65角收29.7元。(圖：AFP)

美國聯準會拍板升息 1 碼，符合市場預期，熱錢大舉回流亞洲股匯市，新台幣兌美元繼昨天升破 30 元大關後，今 (2) 日一度狂升逾 3 角，一口氣衝破 29.9、29.8、29.7 元三道關卡，終場升幅略收斂，以 29.7 元作收，升值 2.65 角，仍寫下逾 7 個月以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 23.48 億美元。

兔年開紅盤以來，新台幣匯率日日走揚，外資持續匯入買股，將新台幣推上最強亞幣寶座，央行也不堅守 30 元整數大關，除外資積極匯入外，出口商也是推升匯價走高的一大助力。

新台幣兌美元匯率連 4 升，今天盤中最高來到 29.658 元，一度強升 3.07 角，終場收 29.7 元，勁揚 2.65 角，仍為 2022 年 6 月底以來的新高價，台北外匯市場成交值 16.6 億美元，元太外匯市場成交值 6.88 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.94%，日元反彈 1.18%，歐元強升 1.04%，韓元也升值 0.9%，新台幣升值 0.89%，新加坡幣升值 0.59%，人民幣升值 0.27%，亞幣全面走揚。

美國聯準會 (Fed) 周三結束為期兩日的會議後，宣布升息 1 碼 (25 個基點)，符合市場預期，聲明中仍強調對通膨風險的高度關注，幾乎沒有給出升息周期即將結束的信號。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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