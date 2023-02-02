〈能源盤後〉美庫存連6周增加 WTI原油價格摔至3周低點

原油期貨價格周三 (1 日) 收低，且在能源資訊署 (EIA) 公布美國原油供應量連續 6 周增加後，WTI 原油價格跌落至約 3 周以來最低點。

與此同時，OPEC+ 委員會做出「OPEC + 應保持當前生產政策不變」的建議，這也是石油交易者衡量焦點。

在美國聯準會 (Fed) 一如預期宣布將關鍵利率上調 25 個基點後，石油價格繼續走低。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.46 美元或 3.1%，收每桶 76.41 美元，收創最近月期貨價格自 1 月 10 日以來最低點。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.62 美元或 3.1%，收每桶 82.84 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

3 月交割的汽油期貨價格大跌 4.4%，收每加侖 2.4538 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格大跌 6.2%，收每加侖 2.9511 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格重挫近 8.1%，收每百萬 Btu 2.468 美元，在 1 月暴跌 40% 並創 22 年來最大月度跌幅後，繼續走跌。

供應數據

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 指出，EIA 公布的供應數據顯示，供應量意外全面增加。

他指出，能源綜合體很弱且恐會再更弱化，任何額外的疲弱點都可能是「增加多頭部位的機會」，隨著中國重啟和近期其他幾種大宗商品的走強，能源綜合體近期面臨上行風險。

EIA 周三公布，上周 (1/27 止) 美國原油庫存增加 410 萬桶，為連續第六周庫存增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周美國原油庫存增加 30 萬桶。產業貿易團體美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存增加 630 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 指出，美國原油庫存自 2021 年 6 月以來首次攀升至 4.5 億桶以上，這是因煉油活動持續低迷和進口增加所驅動。「由於 12 月冬季風暴的影響揮之不去，以及煉油廠開始季節性維護，所以煉油活動持續低迷。」他說。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存增加 260 萬桶、蒸餾油庫存增加 230 萬桶。

分析師先前預期汽油庫存大致不變，而蒸餾油庫存預期下降 130 萬桶。

根據 EIA，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 230 萬桶，而戰略石油儲備量保持在 3.716 億桶不變。

市場推動力

OPEC+ 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 周三在維也納舉行會議，重申對產量協議的承諾。去年 10 月 OPEC + 會議決議，每天須削減總產量 200 萬桶直至 2023 年底。市場先前就預計該會議不會導致石油產量水準有任何變動。

與此同時，Fed 一如預期在周三政策會議上將聯邦基金利率上調了 25 個基點。

Fed 聲明，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預期，目標範圍內適宜持續上調，以實現貨幣政策立場，即隨時間推移足以限制通膨率返回 2% 的立場。Tyche Capita 的 Zahir 認為，該聲明確實聽起來相當鷹派。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在隨後的新聞發布會上警告，不可過早放鬆政策。

交易者一直擔憂 Fed 紓緩通膨的行動恐導致經濟衰退，從而削減能源需求。