〈能源盤後〉原油延續走跌 自3周多低點再下滑 Brent連5日收低

原油期貨價格周四 (2 日) 下跌，收在 3 周多以來最低點，Brent 原油價格連續第五日收低。

前一日美國原油庫存連續第六週增加的數據發布後，Brent 原油和 WTI 原油周三均跌 3.1%。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 53 美分或 0.7%，收每桶 75.88 美元，自周三觸及 1 月 10 日以來最低點後延續下滑。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 67 美分或 0.8%，收每桶 82.17 美元，同樣收在 1 月 10 日以來最低點。

3 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.4523 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.8967 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.456 美元，繼周三重挫近 8.1% 後延續走跌。

市場推動力

周三供應數據發布後，周四原油持續走低。美國能源署 (EIA) 周三公布，上周 (1/27 止) 美國原油庫存增加 410 萬桶，遠超過分析師預期增加的 30 萬桶，且為連續第六周庫存增加，石油產品庫存同樣增加。

SPI 資產管理公司管理成員 Stephen Innes 認為，美國原油庫存大增的數據令市場感覺芒刺在背。

分析師指出，報導稱俄羅斯出口的石油產品限價措施於 2 月 5 日生效前，俄羅斯出口持續走強，這有助於緩解供應擔憂。

美國聯準會 (Fed) 周三決議升息 25 個基點，符合預期，但原油未獲提振，因投資者繼續押注年底前降息，無視央行的預測。

英國央行和歐洲央行周四均如期升息 2 碼 (0.5 個百分點)。

Sevens Report Research 分析師表示，過去一周來看漲的需求面因素有些失色，依舊鷹派的各央行令廣泛看法受威脅 (即市場廣泛預期 2023 年需求將走強)。周三下午美股主要股指逆轉走高時，石油無法隨股市大幅反彈，這表明石油市場恐存在更多疲弱點。

與此同時，天然氣期貨在經歷周三大跌後，仍未能守住周四早盤漲幅。

EIA 周四公布，上周 (1/27 止) 美國天然氣供應量減少 1510 億立方英呎，總量 2.538 兆立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周美國天然氣供應量減少 1460 億立方英呎，但該數據包含截至 1 月 20 日止當周總庫存量自 2.729 兆立方英呎上修至 2.734 兆立方英呎的結果。

Mizuho Securities USA 能源期貨主管 Robert Yawger 表示，除非天氣快速轉冷，且維持較平均氣溫冷的水準，否則冬季結束時 EIA 庫存量恐較去年呈現強勁盈餘。