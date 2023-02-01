〈能源盤後〉原油創去年11月以降最大月跌幅 天然氣1月暴跌40%

近月石油期貨周二 (31 日) 收高，但 WTI 期貨價格連續第三個月下跌，係因美國聯準會 (Fed) 即將作出利率決議，且有跡象表明俄羅斯原油出口仍保持彈性。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油價格創下自 2022 年 11 月以來的最大月度跌幅，而天然氣創下自 2001 年 1 月以來的最大月度跌幅。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 97 美分或近 1.3%，收每桶 78.87 美元，本月下跌 1.7%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 84.49 美元，一月跌幅近 1.7%，該期貨今日收盤到期。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 96 美分或 1.1%，收每桶 85.46 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

2 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.8%，收每加侖 2.5435 美元，本月上漲 3.4%，該期貨今日收盤到期。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.1823 美元，本月跌近 5.4%，該期貨今日收盤到期。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 2.684 美元，近月天然氣價格一月暴跌 40%。

市場推動力

原油 1 月走勢震盪，以大跌開局，隨後因中國放寬防疫限制，激起市場對中國需求前景的樂觀情緒，令原油價格站穩腳跟。隨著 Fed 和其他主要央行持續緊縮貨幣政策，投資者也衡量全球經濟前景，儘管 Fed 周三預計升息 25 個基點之舉表明放緩升息步伐。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，數國央行本周將召開會議，以及俄羅斯石油出口量持續居於高位，這些普遍引起負面市場情緒，帶來阻力。

路透上周報導，俄羅斯波羅的海港口 1 月石油裝載量預計較 12 月增加 50%，且數據表明出口量邁向 2 月出口更加走強。

Fritsch 指出，雖然這些出口量也包括不受西方制裁 (進口禁令和限價) 的哈薩克石油，因此迎合欲取代俄羅斯供應的西方買家需求，儘管如此，很大一部分可能仍來自俄羅斯的烏拉爾石油。

他認為，歐盟 2 月 5 日將生效的石油產品禁運令可能是油價飆升的原因之一，因為這將導致俄羅斯失去其最重要的柴油市場，從而刺激俄羅斯出口更多原油至印度等未與西方聯手禁運和限價的國家。

與此同時，天然氣價格自去年 11 月底暴跌 60% 以上。Third Bridge 工業金屬和能源全球部門負責人 Peter McNally 認為，這是供需混合的結果。

供應方面，美國天然氣鑽井平台的數量遠遠超過石油鑽井平台的增長速度，且隨著一些瓶頸緩解，其產量已上升。

需求方面，液態天然氣 (LNG) 出口量已達極限，且因氣溫較預期更溫暖而降低了天氣因素帶來的需求量。