鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至58.68元，預估目標價為745元

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由60.5元下修至58.68元，其中最高估值72.19元，最低估值46.15元，預估目標價為745元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|72.19
|87.34
|最低值
|46.15
|50.5
|平均值
|59.08
|66.83
|中位數
|58.68
|66.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|597,400,000
|652,326,000
|最低值
|474,100,000
|456,500,000
|平均值
|527,038,500.32
|576,006,745.93
|中位數
|521,911,427.22
|572,622,090.49
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|70.56
|26.01
|14.69
|13.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
|238,057,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios
最新相關新聞
- 選股不選市 選股雙主軸，雙周報多檔發威
- 〈台股盤後〉量縮上漲154點 收15420點重返年線
- 〈台股盤中〉多方控盤格局 亞股轉強助攻 一度收復年線
- 短線震盪，跟上「紅包行情」腳步
- OTC仍強勢，中小型股活蹦亂跳
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。