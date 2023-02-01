鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至15.52元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.61元下修至15.52元，其中最高估值18.16元，最低估值12.3元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|18.16
|21.19
|最低值
|12.3
|16.89
|平均值
|15.65
|18.96
|中位數
|15.52
|18.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|44,400,000
|50,061,000
|最低值
|39,047,000
|43,615,000
|平均值
|41,268,907.22
|46,725,033
|中位數
|41,011,141.5
|46,720,374.5
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|16.5
|11.33
|10.14
|5.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,500,026
|27,200,786
|24,865,522
|22,890,928
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。