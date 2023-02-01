鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至11.92元，預估目標價為106元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.25元下修至11.92元，其中最高估值14.12元，最低估值8.3元，預估目標價為106元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.12
|15.09
|最低值
|8.3
|8.98
|平均值
|11.76
|12.42
|中位數
|11.92
|12.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|46,018,000
|49,542,000
|最低值
|39,529,586
|41,277,202
|平均值
|43,003,894.62
|44,774,621.47
|中位數
|43,023,000
|44,578,347.03
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.19
|8.63
|10.02
|8.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
|26,770,491
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。