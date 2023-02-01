〈台幣〉30元關卡不守了 連3日強升收29.965元 創逾5個半月新高

台北匯市兔年開紅盤以來，熱錢瘋狂湧入，新台幣兌美元匯率今 (1) 日再戰 2 字頭，午盤過後出現強勁拋匯力道，帶動匯價一度升值超過 1 角，終場成功突破 30 元大關，收在 29.965 元，升值 8.7 分，為去年 8 月中旬以來新高，台北外匯市場成交值 14.11 億美元。新台幣匯率已連 3 升，累計升值 4.03 角。

外資今天持續買超台股並匯入，儘管少了出口商例行性拋匯，新台幣升值力道仍相當強勁，下午一度升抵 29.94 元，強升 1.12 角，央行依舊在尾盤進場穩匯，但卻放手讓匯價衝破 30 元整數大關，以 29.965 元作收，升值 8.7 分，台北及元太外匯市場總成交值縮至 20.42 億美元。

台股今天開高，電子權值股回神，大立光強勢走揚，加上台積電拉尾盤助攻，加權指數終場上漲 154.93 點，收在 15420.13 點全場最高，並站回年線。外資今天加碼買超 102 億元，為連續 12 個交易日買超，累計回補台股高達 2162 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.27%，歐元升值 0.34%，新台幣升值 0.29%，仍為亞幣中最強勢，人民幣也升值 0.16%，新加坡幣與韓元升值 0.05%，日元則小貶 0.02%。