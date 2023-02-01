Speedtest台灣行動量測報告 中華電拿下三冠王

Ookla 旗下網站 Speedtest 公布最新台灣行動量測報告，中華電 (2412-TW) 獨獲 2018-2022「連續 5 年最佳行動涵蓋」和「連續 5 年最佳行動網路」冠軍，並蟬聯 2021-2022「台灣 5G 網速第一名」。

從 SPEEDTEST 報告來看，中華電的 5G 下載速率超越全台各業者平均 1.4 倍，也是台灣行動業者首次在國際權威機構中，獲得連續 5 年最快行動網路、最佳行動涵蓋及最佳行動網路等三冠王認證。

董事長謝繼茂表示，作為國內電信龍頭，公司內有電信研究院超過 1100 位碩博士投入電信服務最新技術研發，全台超過 1500 位工程人員提供 7*24 最佳電信服務，並符合國際技術新潮流，包含建設 5G C-RAN 機房、設備集中維運及大數據精準建設分析等。

網路技術分公司總經理簡志誠指出，繼 2022 年 12 月榮獲 Opensignal 台灣 5G 體驗、整體行動體驗大獎肯定後，再獲 SPEEDTEST 2022 Q3-Q4 台灣 5G 網速第一，為國內唯一連續獲 2 個國際權威機構認證的 5G 網速雙冠王。

中華電擁有 4G/5G 最大頻寬、行動網路最佳涵蓋及建設最多基地台等的多項優勢，依據通傳會 2023 年 1 月 3 日公布資料顯示，中華電信行動通信業務基地台共 32011 台。