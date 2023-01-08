宏碁小虎隊報捷 過半子公司去年全年營收創新高

宏碁集團多元事業布局持續發酵，旗下上市櫃、興櫃、公開發行子公司陸續公布去年營收結果，除安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW) 全年營收創高外，包含展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6851-TW)、海柏特 (6884-TW)、宏碁遊戲 (6908-TW) 等，合計有約 7 家子公司 2022 年營收創歷史新高或掛牌以來新高。

展碁國際近年持續拓展平台通路布局，去年 12 月營收達 19.97 億元，月減 1.8%、年增 1.5%，表現相對穩健，第四季營收達 58.05 億元，季增 3.5%、年減 10.4%，累計去年營收達 232.82 億元，年增 9.3%，創下歷史新高，展望今年則維持審慎樂觀看法。

宏碁資訊 (6811-TW) 受惠雲端與數位轉型商機發酵，去年 12 月營收達 8.6 億元，月增 182.3%、年增 33.8%，為歷史第三高，第四季營收達 16.64 億元，季減 8.4%、年增 16.7%，累計去年全年營收達 72.01 億元，年增 16.8%，也創下歷史新高。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，今年宏碁資訊營運動能仍將聚焦三大面向，包含擴大雲端維運託管平台範圍、布局完善的資料儲存與備份備援服務，以及科技賦能、實踐數據價值，同時邁入 ESG 的解決方案領域。

宏碁智醫近期海外市場布局報捷，去年 12 月營收達 322.7 萬元，月增 218.2%、年增 70.8%，第四季營收 509.6 萬元，季增 141.1%、年增 4.5%，全年營收達 1306 萬元，年增 35.66%，單月、單季、全年均寫歷史新高，不過宏碁智醫補充，因公司產品為創新產品且處於業務推廣階段，故營收起伏較為不定。

建碁 (3046-TW)12 月營收則達 2.44 億元，月減 12.8%、年增 1.9%，第四季營收達 7.76 億元，季減 18.9%、年增 0.2%，不過累計去年全年營收仍達 33.3 億元、年增 29.4%，創下近 16 年來新高。

此外，去年登錄興櫃市場中的海柏特、宏碁遊戲表現也不俗，全年營收分別達到 7.44 億元、12.81 億元，而倚天酷碁 (2432-TW) 則是宏碁集團最新生力軍，去年底正式向證交所申請創新板掛牌。

根據宏碁內部統計，去年第三季來自非 PC、顯示器等本業營收比重占集團約 16%，不過營業利益占比則來到 43%，董事長陳俊聖日前也說，在整體大環境挑戰下，宏碁將力拚持續尋找營運突破口、機會，並預期今年集團 IPO 家數不會低於去年。