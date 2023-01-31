外資反手減碼台積電1.3萬張 持續敲進面板雙虎

台股今 (31) 日在電子權值股普遍疲軟下，指數開低走低，終場下跌逾 200 點，收在全場最低 15265.2 點，摜破年線。外資持續買超台股，再度敲進面板雙虎近 3.5 萬張，昨日大買台積電，今日翻臉調節 1.3 萬張、提款 68.7 億元，並減碼多檔金融股。

三大法人今日持續站在多方，外資加碼 29.54 億元，連 11 買；投信買超 13.09 億元；自營商同步買超 12.73 億元，三大法人合計買超 55.23 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 2589 口。

觀察外資今日操作，買超面板雙虎最多，群創近 2 萬張，友達近 1.5 萬張，電子股還包括康舒 1.4 萬張、聯電 1.2 萬張、力積電、緯創、宏達電。傳產方面，買超華新、裕隆逾萬張，寶成、華航等也獲青睞。

外資昨日大舉敲進台積電後，今日反手調節 1.3 萬張，同步提款金融股，包含第一金 2.9 萬張最多，其次為玉山金、永豐金、華南金、合庫金等；元大台灣 50 反 1、國泰永續高股息、中華電、富邦越南、元大滬深 300 正 2、台泥也遭減碼。

投信買超部分，聯電 7829 張居冠，其次分別為陽明 3612 張、台半 2126 張，元晶、力積電、英業達、神達、中興電、華城、鴻海、榮成等都有逾千張。賣超前十名分別為彩晶、群創、中鋼、中信金、奇鋐、金像電、仁寶、廣積、技嘉、寶成。