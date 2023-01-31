外資反手減碼台積電1.3萬張 持續敲進面板雙虎

外資反手減碼台積1.3萬張 持續敲進面板雙虎。(鉅亨網資料照)
外資反手減碼台積1.3萬張 持續敲進面板雙虎。(鉅亨網資料照)

台股今 (31) 日在電子權值股普遍疲軟下，指數開低走低，終場下跌逾 200 點，收在全場最低 15265.2 點，摜破年線。外資持續買超台股，再度敲進面板雙虎近 3.5 萬張，昨日大買台積電，今日翻臉調節 1.3 萬張、提款 68.7 億元，並減碼多檔金融股。

三大法人今日持續站在多方，外資加碼 29.54 億元，連 11 買；投信買超 13.09 億元；自營商同步買超 12.73 億元，三大法人合計買超 55.23 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 2589 口。

觀察外資今日操作，買超面板雙虎最多，群創近 2 萬張，友達近 1.5 萬張，電子股還包括康舒 1.4 萬張、聯電 1.2 萬張、力積電、緯創、宏達電。傳產方面，買超華新、裕隆逾萬張，寶成、華航等也獲青睞。

外資昨日大舉敲進台積電後，今日反手調節 1.3 萬張，同步提款金融股，包含第一金 2.9 萬張最多，其次為玉山金、永豐金、華南金、合庫金等；元大台灣 50 反 1、國泰永續高股息、中華電、富邦越南、元大滬深 300 正 2、台泥也遭減碼。

投信買超部分，聯電 7829 張居冠，其次分別為陽明 3612 張、台半 2126 張，元晶、力積電、英業達、神達、中興電、華城、鴻海、榮成等都有逾千張。賣超前十名分別為彩晶、群創、中鋼、中信金、奇鋐、金像電、仁寶、廣積、技嘉、寶成。

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