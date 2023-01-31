中鋼新春祈福 董座：鋼市脫離谷底、需求可望上修

中鋼 (2002-TW) 今 (31) 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟致詞時表示，鋼市 U 型復甦成型，可望脫離谷底，隨著升息與通膨減緩，及中國解封下，全球粗鋼需求可望上修。

翁朝棟說明，去年中國大陸動態清零措施解除前，世界鋼鐵協會 (worldsteel) 預估今年鋼鐵需求量達到 18.15 億噸，較年增 1%，中國解封後，全球粗鋼需求可望上修。

在供給端部分，World Steel Dynamics(WSD) 預估全球粗鋼產量為 18.22 億噸，較去年減少 1.5%，加上冶金煤及鐵礦原料價格處於高檔，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價。

翁朝棟也感謝公司全體同仁及協力人員過去一年的辛勞貢獻及付出，他提到，全球經濟自去年 2 月起受到俄烏戰爭、通貨膨脹、貨幣政策緊縮及中國大陸疫情封控等「灰犀牛」不利因素影響，鋼市自去年 5 月進入艱困狀態。

而中鋼面臨需求急凍及鋼價提升不易的總體大環境下，去年營收 4495.67 億元，僅衰退 4.01%，並達到高級品銷售佔比 55%、營運成本降低 59.86 億元及工安零職災等經營目標，充分展現出中鋼的韌性，翁朝棟認為，已繳出難能可貴的成績單。

翁朝棟今日也宣示未來 10 年的經營策略，並將「數位轉型」及「低碳轉型」列為重點工作，期許在海水淡化成本降低、光電儲能系統增置及 ERP 2.0 系統開發等方面加速推展，以落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸。