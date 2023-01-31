12月M1B年增率創近5年低 資金情勢連4月死亡交叉

台灣央行今 (24) 日公布去 (2022) 年 12 月金融情況，M1B、M2 年增率連 4 月呈現「死亡交叉」線型，其中，M1B 年增率僅 4.14%，創 2018 年 2 月以來新低，不過全年 M1B 年增率仍有 7.81%，央行表示，國內資金仍相當充沛。

央行指出，12 月 M1B、M2 年增率分別降為 4.14%、7.06%，主要是因外資淨匯出，以及放款和投資年增率下降。

央行進一步說明，放款和投資年增率下降主要是因企業不動產業的資金需求減緩、製造業出口商償還借款，而個人則是延續近幾個房貸成長率趨緩的趨勢，再加上外資淨匯出，以及銀行持有風險性資產的意願降低。

央行統計，12 月活期性存款年增率由 11 月的 3.97% 降至 2.42%，反映去年央行 4 度升息，導致民眾和企業紛紛轉向定存和定儲，而台股 12 月下跌 742 點，也造成證券劃撥存款減少超過千億元。

作為散戶指標的證券劃撥存款餘額 12 月來到 2 兆 9555 億元，較上月下滑 1040 億元，並創 6 個月來低點。

另一方面，12 月定期性存款年增率由 11 月的 10.91% 降為 9.69%，反映外匯存款年增率趨緩，且部分企業有大額貨款支出，再加上新台幣延續 11 月的趨勢小幅升值，帶動外匯存款部分轉換為新台幣。

而就全年來看，M1B、M2 平均年增率分別為 7.81%、7.48%，對於 M2 年增率超出成長參考區間 6.5% 的上限，央行解釋，此區間為中長期參考，M2 年增率在央行啟動升息後已見逐漸下降，預料今年有望回到區間內，「緊縮應仍會持續」。