中鋼去年稅前盈餘年減7成 每股稅前盈餘1.47元

中鋼 (2002-TW) 今 (31) 日公告去年自結損益，第四季稅前虧損 71.9 億元、每股稅前虧損 0.46 元，較前季及前年同期轉虧；去年全年稅前盈餘 232.58 億元，年減 72.4%，每股稅前盈餘約 1.47 元。

中鋼去年 12 月營收 309.71 億元，月減 3.3%、年減 24.4%；營業淨損 28.82 億元，虧損幅度較前月擴大約 29%，稅前虧損 29.74 億元、每股稅前虧損 0.19 元。

單季表現來看，中鋼去年第四季營收 953.77 億元，季減 9.5%、年減 26.3%，為 2 年單季低點；營業淨損 69.78 億元，較前季擴大 6 倍，稅前虧損 71.9 億元，也較前季擴大 470%，每股稅前虧損 0.46 元。

中鋼去年營收 4495.97 億元，年減 4%；營業淨利 182.65 億元，年減 77.1%；營益率 4.1%，年減 13 個百分點；稅前盈餘 232.58 億元，年減 72.4%，每股稅前盈餘約 1.47 元。

雖然去年獲利大減，但中鋼看好，隨著國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，中國全面解封，俄烏雙方釋出和談意向，景氣逆風逐漸緩解，用鋼產業重啟回補庫存。

尤其，中國邊境解封後推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫，遞延的剛性需求估將在農曆年節後迸發，加上主力鋼廠減產效果浮現，全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，中鋼認為，鋼價 U 型反轉儼然成形。