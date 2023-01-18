WPR調查：印度去年擊敗中國 成為全球人口最多國家

WPR調查：印度去年擊敗中國 成為全球人口最多國家 (圖：AFP)
WPR調查：印度去年擊敗中國 成為全球人口最多國家 (圖：AFP)

在中國人口出現 61 年來首度萎縮之後，一項調查指出，印度可能已超越中國，成為全球人口最多的國家。

World Population Review(WPR) 網站預估，截至 2022 年底，印度總人口已達 14.17 億，這比中國周二 (17 日) 公布的 14.12 億還要多出 500 多萬。

不過，根據 WPR 網站給出的數據，中國截至 2022 年底的總人口為 14.26 億，較官方數據高出約 1400 萬。

30 歲以下人口族群占據半數的印度，未來幾年有望成為全球成長最快的主要經濟體。為了充分運用人口紅利，印度總統莫迪 (Narendra Modi) 必須在產業結構轉型之際，為每年流入勞動力市場的數百萬人口創造更多就業機會。

聯合國此前預期，印度會在今年稍晚達成總人口超越中國的里程碑。WPR 指出，截至 1 月 18 日，印度總人口已攀升至 14.23 億，Macrotrends 的另一項調查則顯示印度總人口為 14.28 億。

自從疫情爆發導致人口調查被迫中斷後，印度去年沒有公布十年一度的人口普查數據。

因當局在提供就業機會和支付薪資方面遭逢壓力，印度政府去年宣布將武裝部隊的服役期限自 17 年以上大幅調降至 4 年，即將在明年 5 月尋求連任的莫迪也積極發展國內製造業，試圖將製造業產出占經濟比重自目前的 14% 擴大到 25%，以創造更多就業。

印度目前是全球米、小麥和糖的第二大生產國，也是最大的糖、食用油消費國。其他大宗商品部分，印度是黃金和鋼鐵第二大消費國以及原油第三大買家，也是全球第三大國內航空市場。

即使成長力道已經放緩，WPR 預估印度總人口在 2050 年之前都還會繼續上升，相較之下，中國人口已出現輕度萎縮跡象。

中國國家統計局周二公布，2022 年中國全國人口較前一年減少 85 萬，至 14.1175 萬人，是 61 年來首度出現負成長，彭博經濟學家 Eric Zhu 今也發布報告，將人口負成長視為阻礙中國經濟的長期阻力。

聯合國預估，2022 年至 2050 年全球人口成長料有一半以上集中在八個國家，分別是剛果、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞。

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