兔年開紅盤！來看資金往哪流？

農曆年假期間，市場對於後續經濟衰退的擔憂減輕，還有通膨降溫，對總經變化（尤其利率）最敏感的科技股也有了強勁反彈，帶動台灣加權指數跳空大漲超過 500 點，今天就來從農曆年第一個交易日，搭配產業狀況來去解讀資金流向。

過年期間台積電 ADR 上漲約 7.5%，理所當然帶動半導體類股成為年假後開盤首日最強類股，再來是電器電纜、電子、汽車、光電、電機、鋼鐵。大多電子股在護國神山吸引資金下，今天都表現相當強勢，而後續是否能延續這波行情，才是多數投資人想了解的。

要先知道，今年是不少產業迎來復甦的一年，轉折點可以先抓在年中左右，因此對照過去我們提及在股價與行情連動關係中，價格通常會先行反應 1~2 季，是有可能在農曆年初就先拉出一波行情；我們也可以對照看內資投信在封關前的押寶股，其中買超金額前 20 名中，1/30 漲幅超過 5% 的就佔了逼近半數，單純從過往慣性角度來看，開紅盤自然易吸引追價買盤，內資法人籌碼集中的就容易成為追捧對象。

其中電子股是短線主流，因此其中聯電、裕隆、德微、力智、創意、友達、矽力 - KY、環球晶、金居，幾乎以電子股為主，且以半導體為主；搭配年假期間國際大廠的財報季，以半導體設備廠來看，全年展望還屬相對樂觀，搭配台積電先前對於今年下半年成長展望，確實從晶圓代工、矽晶圓、或比較不受景氣影響的矽智財等，是族群性較明顯的方向，都還是可以相對樂觀看待，預期市場的接受度會強於多數電子次產業，這也是近期筆者認為較值得關注的；而消費性相關的，包含電腦、筆電、智慧型手機等等，仍處於有庫存需要調整的階段，需求回溫尚未特別明顯，還是且戰且走，等待下半年市場供需變化狀況。

而在 IC 設計部分，也可以看到包含像電源管理、高速傳輸、類比 IC、手機晶片等也都有不錯表現；不同個股產品應用範圍相差很廣，今天在大盤大漲帶動下或許比較難區分強弱，不過消費性應用較多的，建議還是不能過度追價。

整體來看，年後的補漲行情，在因為開盤及結算日的影響下，盤中沒有太明顯的控盤者表態動作，行情就先順勢看待過年線後的驚驚漲行情；搭配先前對於今年總經及景氣的看法，行情開始提前反應產業復甦不是沒有機會，不過在美國利率維持高檔下，預期再經過修正打底後伴隨基本面走一波行情的看法不變，因此短期建議可聚焦上述提及族群性較強勢類股，而在下半年景氣有望回溫且相對落後之個股，有機會成為下波輪動轉強標的，投資策略上即可分批以短期動能交易搭配布局補漲類股應對。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務

讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞

從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」

你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶ ▶ ▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。