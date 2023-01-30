外資大舉敲進晶圓雙雄逾16萬張 反手調節鴻海

台股金兔年開紅盤，今 (30) 日終場大漲 560 點收 15493 點，站回萬五、年線之上，三大法人同步站在買方，合計買超 827.41 億元，外資買超金額達 722.19 億元，創單日買超金額第二高，並大舉回補半導體族群，聯電、台積電分居冠亞軍，買超張數均破 8 萬張，鴻海則遭外資棄守，賣超逾 3.8 萬張。

外資金兔年開春持續敲進台股，累計已連續 10 個交易日站在買方，今日買超聯電 83985 張、台積電 80641 張，其中，光一檔台積電就買超 434.78 億元，同為晶圓代工的力積電也擠進前十大買超名單，買超 23374 張，面板雙虎群創、友達也獲青睞，各有 37225 張、26429 張，其他還包含台新金、華新、國泰智能電動車、元大台灣 50、新光金等。

鴻海則成外資提款對象，賣超 38423 張最多，元大台灣 50 反 1 也有 22178 張居次，陽明、中信金均破萬張，其他賣超標的還有元太、英業達、華通、高力、中華電、國喬等。

投信操作方面，今日買超 26.97 億元，與外資同調加碼聯電 19177 張居冠，金居 3419 張、台半 2053 張，榮成 2015 張，其他包含英業達、世界、長榮航、緯創、新光金、仁寶等也獲投信買超。

賣超方面，投信今日調節寶成 2550 張最多，長榮、金像電、陽明、智邦等也各有 1443 張、1246 張、1147 張、1026 張，其他則依序為鈺齊 - KY、裕隆、廣積、永豐金、榮剛等。

期貨方面，外資加碼 1086 口多單，多單未平倉口數增至 8099 口，投信減碼 1788 口空單，空單未平倉口數達 5883 口，自營商則減碼 2844 口多單，多單未平倉口數達 5025 口。