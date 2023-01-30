安克生醫擴大海外市場 呼止偵今年可望在韓上市

安克生醫 (4188-TW) 旗下安克呼止偵擴大海外市場布局，總經理李伊俐表示，該產品預計今年在韓國取證上市，另外規劃在史丹佛睡眠中心設置美國示範中心，瑞士的臨床研究案也將於第二季啟動。

韓國市場方面，安克生醫表示，去年與韓國經銷商簽訂三年獨家經銷代理合約，該代理商為對於耳鼻喉科推廣擁有豐富經驗，雙方有望打造完整的銷售合作模式，預計安克呼止偵預計今年取證上市，展開推廣銷售。

安克生醫與美國史丹佛睡眠中心合作的國際臨床已經完成，並在多場國際醫學大會、國際期刊進行發表成果，今年也將有 2 篇論文投稿於國際知名期刊發表。李伊俐指出，今年將在史丹佛睡眠中心成立安克呼止偵美國示範中心，提供產品體驗與教學。

安克生醫為爭取歐盟保險碼來獲得保險給付，有助歐盟市場的推廣，去年底規劃在瑞士展開臨床合作案。李伊俐提到，該項法規後臨床研究案的 IRB 已於本月送件，有機會 3 月啟動，此研究成果將用於睡眠呼吸中止症的舌肌神經刺激治療之成效評估與追蹤，協助爭取保險給付。

至於國內市場方面，由於安克呼止偵有不用過夜、可快速檢測的優勢，突破睡眠呼吸中止症檢測難以在健檢執行的框架，目前已進入台大健診及哈佛健診，並持續擴大全台北中南各大醫院與健診單位據點。