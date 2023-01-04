彥臣癌症新藥 將啟動美國臨床試驗

彥臣 (4732-TW) 今 (4) 日公告，自主研發治療癌症新藥 NBM-BMX，通過美國食藥局 (FDA) 獲准進行第 1b/2 期腦癌臨床試驗，試驗完成時間將依實際時程，視臨床試驗執行進度調整。

彥臣開發的癌症新藥 NBM-BMX，能專一性抑制第八型組蛋白去乙醯酶，經過體外及動物實驗證實，該新藥可有效抑制癌細胞生長及腫瘤血管新生，並也完成一期臨床試驗，規劃以腦癌 (多形性神經膠質母細胞瘤 GBM) 為治療標的臨床試驗。

彥臣去年 11 月 30 日向美國 FDA 提出癌症新藥 NBM-BMX 臨床試驗申請 (IND)，歷經 30 天審查，准許開始進行腦癌第 1b/2 期臨床試驗。

膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，目前市面上仍無適合的藥物治療方式，是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。根據知名藥品研究和諮詢公司 Global Data 調查，2017-2027 年多形性膠質母細胞瘤發生率不斷增長，並認為免疫療法和能夠通過血腦屏障的小分子藥物將脫穎而出。

根據 Grand View Research, Inc. 的市場報告評估，2021-2028 年全球惡性腦瘤治療市場規模的複合年增長率為 8.8%，預估 2028 年將達到 42 億美元。