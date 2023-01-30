〈台幣〉兔年開紅盤熱錢狂湧 強升2.31角收30.137元逾5個月新高

台北股匯今 (30) 日兔年開紅盤上演雙漲走勢，外資瘋狂匯入，並大買台股 722 億元，新台幣兌美元匯率強勢走高，一口氣衝破 30.3、30.2 元兩道關卡，終場升值 2.31 角，收在 30.137 元，創逾 5 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值高達 24.345 億美元。

新台幣兌美元匯率虎年封關以 30.368 元作收，今天兔年開紅盤，在外資強力匯入下，匯價盤中最高升抵 30.104 元，勁揚 2.64 角，往 30.1 元關卡靠攏，終場升幅略收斂，收 30.137 元，升 2.31 角，仍為去年 8 月下旬以來的最高點，台北外匯市場成交值爆出 18.82 億美元大量，元太外匯市場成交值為 5.525 億美元。

美國聯準會 (Fed) 本周即將舉行 FOMC 會議，由於通膨已出現降溫跡象，市場預期美國升息步調可望進一步放緩，帶動風險偏好改善，資金積極回流亞洲，美元指數在 102 附近盤整。

金兔報喜，台股春節休市期間，美股漲多於跌，今天上演補漲行情，台積電領軍電子權值股飆漲，加權指數終場大漲 560.89 點，收在 15493.82 點，衝上全場最高、收復年線，外資今天大舉買超 722 億元，改寫史上單日次高紀錄，且為連 10 買。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.3%，新加坡幣與新台幣約升值 0.77-0.78%，歐元升值 0.45%，韓元升值 0.38%，人民幣升值 0.33%，日元持續走軟，今天貶值 1.09%。