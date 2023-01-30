〈陸港盤後〉中國春節消費報喜 A股兔年開門紅

中國 A 股市場兔年第一個交易日開高走低，午後漲幅明顯收斂，但三大指數周一（30 日）仍全面收漲，迎來「開門紅」，且「北向資金」延續節前強勢流入趨勢，狂買人民幣近 190 億元，利多是春節消費數據報佳音。

滬指周一收盤漲 0.14% 報 3,269.32 點，深成指漲 0.98% 報 12,097.76 點，創業板指漲 1.08% 報 2,613.89 點；兩市成交額合計人民幣（下同）1.0621 兆元，「北向資金」淨買入 186.14 億元，單日淨買入金額創 2021 年 12 月以來新高，1 月來累計加碼逾 1,300 億元。

汽車類股走勢強勁，一體壓鑄、新能源車、特斯拉概念股表現活躍，家電、紡織服裝、農業、釀酒、食品飲料等類股均走高。

Forsyth Barr Asia 資深分析師 Willer Chen 說，開高走低，這似乎是 A 股市場典型走勢，「我認為投資人對農曆春節的消費數據很興奮，但實際上，如果你仔細看細節，就會發現好壞參半。」

香港恒生指數收盤大跌 2.73%，恒生科技指數重挫 4.84%。

攜程的數據顯示，作為疫情爆發以來第一個不用就地過年的春節，旅遊市場繳出三年以來最亮眼成績。春節期間國內外旅行訂單皆迎來三年巔峰，旅遊訂單整體較虎年春節暴增四倍。

中國文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊人次達到 3.08 億，較一年前激增 23.1%，回升至 2019 年同期的 88.6%；國內旅遊收入為 3,758.43 億元，暴增 30%，恢復至 2019 年同期的 73.1%。

疫情爆發三年來，旅遊業首當其衝，不少人轉行，留下的旅遊從業人員苦苦支撐。旅遊市場隨著疫情反復起起伏伏，往往工作人員剛開發好的路線，疫情惡化又導致業務喊卡。

旅遊業增長也帶動住宿業。飛豬數據顯示，兔年春節前四天，境內酒店預訂量已超越 2019 年同期。在去哪兒平台上，今年春節期間，酒店預訂間夜量（間夜量 = 入住房間數 * 入住天數）衝上歷史新高；酒店連住三天以上訂單量同步改寫創歷史紀錄，平均入住時長較一年前增加 3.6 個小時。

在電影市場方面，春節檔電影票房為 67.58 億元，較去年同期成長 11.89%，影史排名第二，觀影人次為 1.29 億，增長 13.16%。

多位影院經理表示，大年初一影院最熱鬧。當天全國票房為 13.6 億，次日降至 11.1 億，第三日票房略有上升，檔期內連續五天票房突破 10 億元，追平 2021 年春節檔紀錄。