華通首季營收力拚優於去年同期表現 元宵節後訂單可望明朗

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW) 在去 (2022) 年 12 月起產能利用率的下滑，單季營收 208.46 億元、並出現罕見第四季呈現營收季減走勢，在中國大陸疫情解封之後，華通對於 2023 年首季營收仍期待有優於去年同期的 175.49 億元表現，後續訂單可望在元宵節明朗化。

華通的中國大陸廠區包括廣東惠州及重慶的 PCB 廠及位於江蘇蘇州的 PCBA 廠，春節假期期間惠州廠及蘇州廠區全員正常休假、停止稼動，目前主要等待 EMS 廠後續訂單在元宵節的進一步明朗化。

華通對於 2023 年第一季的營收仍期待有優於去年同期的 175.49 億元表現，但是目前仍在等待進一步明朗化的訂單，主要是 EMS 廠必須視春節假期後的組裝線人員節後返崗狀況及市場狀況調節下單量。

華通 2022 年第四季營收 208.46 億元，季減 3.9%，年增 5.63%，主要是因去年 12 月因產能利用率的下滑，造成罕見第四季呈現營收季減走勢，但預估第四季在營運規模放大同時，毛利率仍能維持 20% 水準，單季稅後純益維持去年同期的 20 億元水準，全年稅後純益 78.39 億元，創新高，每股純益達 6.6 元。