【袁志峰專欄】恒指超買，不宜高追

今日推介 - 長實集團 (1113, $50.65), 目標價 $55.0, 止損價 $48.5

1) 股市前景

昨日港股顯著上揚，3 大股指皆以全日高位收市，恒指創近 11 個月新高，南向資金暫停交易。今月以來恒指漲 14.1%，9 天相對強弱指數升至 85，反映技術超買，下周一期指結算後可能有獲利回吐。港股中長線前景維持正面，主要下行風險是美股下跌。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 342 點，早盤窄幅震盪，午後漲幅擴大，以全日高位收市，收報 22566 點，升 522 點或 2.4%，創近 11 個月新高。成交額按日增 26% 至 1196 億元，12 月份日均成交額 1353 億元。港股通南向交易暫停。

恒指升 2.4%，藍籌股 66 升 9 跌 1 持平。小米 (1810) 漲逾 12%，為表現最佳藍籌。其次是舜宇光學 (2382) 及龍湖集團 (960) 升逾 8%。李寧 (2331)、吉利汽車(175)、比亞迪(1211)、碧桂園(2007) 及碧桂園服務 (6098) 漲 6%-7%。申洲國際 (2313) 升逾 5%。招商銀行 (3968) 及中國平安 (2318) 升逾 4%。信義光能 (968) 及信義玻璃 (868) 升 4%。中升控股 (881)、中石油(857)、中芯國際(981) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 3%。東方海外 (316) 及金沙中國 (1928) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。銀河娛樂 (27)、中國神華(1088) 及恒安國際 (1044) 跌逾 1%。

恒生科指升 4.3%，收報 4763 點，成份股全線上升。大型科技股表現與大市同步，美團 (3690)、京東(9618)、網易(9999)、快手(1024) 及百度 (9888) 升逾 2%，騰訊 (700) 升逾 3%，小米 (1810) 漲逾 12%。萬國數據 (9698) 漲逾 13%，為表現最佳成份股。蔚來 (9866)、理想汽車(2015) 及小鵬汽車 (9868) 升 10%-13%。舜宇光學 (2382)、嗶哩嗶哩(9626) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 8%、7% 及 6%。比亞迪電子 (285)、京東健康(6618)、阿里健康(241) 及商湯 (20) 漲逾 4%。閱文集團 (772) 升 1%，為表現最差跌成份股。

板塊方面，電動車及汽車、鋰電池、內房、物管、手機零件、晶片及線上醫療股跑贏大市，漲幅居前。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 升逾 8% 及 5%。合生創展 (754)、旭輝控股(884) 及綠城中國 (3900) 升 4%-9%。世茂服務 (873)、新城悅服務(1755) 及旭輝永升服務 (1995) 升 6%-10%。濠賭、航運及煤炭股逆市下跌。永利澳門 (1128) 跌逾 5%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌近 2%。

春節假期，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

國際數據公司 (IDC) 數據顯示，去年第四季全球智能手機出貨量約 3 億部，按年下跌 18.3%，為有史以來最大的單季度跌幅。至於去年全年出貨量為 12.1 億部，按年減少 11.3%，為自 2013 年以來的最低年度出貨量。(信報)

4) 個股訊息

金沙中國 (1928) 根據美國公認會計原則，去年第四季的淨收益總額 4.39 億美元，按年減少 31.7%；淨虧損為 3.48 億美元，而 2021 年同期則為 2.45 億美元。(信報)



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