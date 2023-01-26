〈財報〉道氏化學上季業績慘澹 宣布裁員2000人

受能源成本上漲、需求疲軟和供應鏈中斷的影響，化工巨頭道氏 (DOW-US) 周四 (26 日) 發布的第 4 季財報未達到華爾街對業績的預期，並表示將裁員約 2000 人，約占其員工總數的 5%。

俄羅斯入侵烏克蘭後，最近幾季生產成本上升，而中國的疫情封鎖壓縮了對道氏化學的需求。道氏化學向汽車、食品包裝和電子產品等產業銷售化學品，這些產業也面臨供應鏈中斷。

道氏化學表示，打算在 2023 年將營運費用減少 5 億美元來實現 10 億美元的成本節約。它將關閉資產，並進一步評估其全球資產基礎，尤其是在歐洲。

該公司將在 2023 年第 1 季提撥與這些活動相關的費用 5.5 億至 7.25 億美元。

該公司股價在周四盤前交易下跌近 4% 至 55.80 美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，受客戶去庫存壓力，第 4 季淨銷售額下降 17% 至 118.6 億美元，低於 120 億美元的平均預期。

該公司也未達到其獲利預期。它的每股獲利為 46 美分，而平均預期為每股 58 美分。

上季銷量下降 8%，主受歐洲、中東、非洲和印度 (EMEAI) 下降 18% 以及美國和加拿大建築和耐久消費品終端市場去庫存影響。

第 4 季整體價格較上年同期下降 5%。

包裝和特種塑料部門當季淨銷售額為 61 億美元，同比下降 16%。